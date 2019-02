Droogte in ons land nog lang niet voorbij

De grote droogte van vorig jaar laat nog steeds sporen na. Nog altijd heeft Nederland te maken met een flink neerslagtekort. Uit onderzoek van weerbureau Weeronline blijkt dat de droogte nu zelfs erger is dan in de winter van 1976-1977.

Gemiddeld over heel Nederland is er sinds april 2018 121 millimeter minder neerslag gevallen dan dat er is verdampt. Normaal is er in deze tijd van het jaar een overschot van 171 mm. Met droog en vrij zonnig weer in het vooruitzicht wordt het neerslagtekort alleen maar groter.

In de winter van 1976-1977 was het ook erg droog, maar toen viel er toch nog wel wat regen. Nu heeft het de afgelopen maanden maar weinig geregend.

Het neerslagtekort is niet in heel Nederland van het hetzelfde niveau. Zo is de droogte in het zuiden, zuidoosten en oosten veel ernstiger dan in bijvoorbeeld het Groene Hart. Op dit moment heerst in het Limburgse Arcen nog steeds een neerslagtekort van maar liefst 260 mm. Rotterdam heeft een neerslagoverschot van ongeveer 20 mm. Het neerslagtekort of -overschot wordt bepaald vanaf april, omdat dan het groeiseizoen begint.