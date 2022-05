D66 gooit luiken dicht: geen ’pottenkijkers’ bij ledenbijeenkomst over MeToo-kwesties

Dat heeft het partijbestuur, onder leiding van voorzitter Victor Everhardt, besloten. Zondag komen de democraten bij elkaar in ’s Hertogenbosch. „Dan spreken we over alles wat er nu aan de hand is. Wat we als bestuur doen en hebben gedaan. En over wat er beter moet in de toekomst”, staat op de site van D66 in ietwat verdekte termen. Leden kunnen zich alleen via een persoonlijke link aanmelden.

Het gesprek zal gaan over de gang van zaken rondom de vermeende MeToo-affaire van partijprominent Frans van Drimmelen. D66-leider Sigrid Kaag en het partijbestuur kwamen daarover enkele weken geleden in de problemen toen bleek dat een vertrouwelijk deel van een onderzoeksrapport onderin een D66-lade was geschoven.

Volgens oud-voorzitter Anne-Marie Spierings, die aan het roer stond in de tijd dat het onderzoek werd gedaan, stond in dat vertrouwelijke deel dat er ’wel degelijk grensoverschrijdend gedrag was geconstateerd’. In plaats van in te grijpen, sudderde de kwestie voort. Een van de melders bij de partij drong onder anderen bij partijleider Kaag aan op een oplossing, maar de partijleider hield de boot af. Uiteindelijk betuigden zowel Kaag als de nieuwe partijvoorzitter Everhardt spijt tijdens een veelbesproken persconferentie.

Angel uit de kwestie

Dat de partij – die dikwijls op de trom slaat met preken over ’nieuw leiderschap’, ’meer transparantie’ en een nieuwe bestuurscultuur – nu de deuren dichtgooit, is volgens de partijtop verklaarbaar om ’de veiligheid van de leden maximaal te garanderen’ en te zorgen ’dat iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken’. Aan het eind van de sessie zullen partijvoorzitter Victor Everhardt en partijleider Sigrid Kaag wel een openbare verklaring geven. Volgens de partijtop is er na de sessie in de bijdrages van de partijtop ’aandacht voor reflecties uit de ledengesprekken die eerder die middag in kleinere groepen zijn gevoerd’.

D66’ers verwachten dat de sessie vooral bedoeld is om ’de angel’ uit de kwestie te halen voor die op het congres op 18 juni wordt behandeld. „De tactiek is zondag een discussie voeren zonder enige vorm van besluitvorming”, zegt een kritisch lid. „Dan kan op het congres gezegd worden: die discussie hebben we al uitgebreid gevoerd met elkaar.”

Rondom de vermeende MeToo-affaire werd door leden een motie van afkeuring voor het optreden van Kaag ingediend die op het congres zou moeten worden behandeld. D66-lid Bruce Siemens schrijft in die motie, die De Telegraaf heeft ingezien, dat ’Sigrid Kaag meermaals het vrouwelijk slachtoffer binnen de partij niet geholpen heeft toen het slachtoffer om hulp vroeg’. Ook is een motie ingediend om verantwoordelijke bestuurders ’openheid van zaken’ te laten geven en het uit de functie zetten van de verantwoordelijke partijtop. Die moties moeten eerst voldoende handtekeningen krijgen van D66-leden voor ze in behandeling genomen worden op het congres.