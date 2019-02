Ontwerper groene brievenbus overleden

Ⓒ Hollandse Hoogte / Reyer Boxem

AMSTERDAM - Industrieel ontwerper Friso Kramer is in Amsterdam overleden. Kramer was 96 jaar oud. Hij ontwierp onder meer stalen meubelen en armaturen voor straatverlichting. Ook de groene brievenbus die fier op hoge palen in honderdduizenden voortuinen stond, kwam van zijn hand.