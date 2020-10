Duitsland meldt opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen

Ⓒ Hollandse Hoogte

BERLIJN - In Duitsland is afgelopen etmaal opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, is er sprake van maar liefst 16.774 nieuwe gevallen. De Bondsregering en de deelstaten kondigden woensdag nog strenge maatregelen aan vanaf november om de tweede golf in te dammen.