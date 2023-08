16-jarige verwondt 8-jarige jongen bij mesaanval in Duitse school

Bischofswerda - Een 16-jarige leerling heeft woensdagochtend in een school in het Saksische Bischofswerda een 8-jarige jongen met een mes gestoken. De jonge jongen raakte daarbij zwaargewond en werd per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. De dader zou zichzelf in brand hebben gestoken, maar werd overmeesterd en werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht.

