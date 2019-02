Burgers weg uit laatste bolwerk IS

Ⓒ EPA

BAGHOUZ AL-FAWQANI - Honderden mensen worden volgens de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) geëvacueerd uit een laatste bolwerk in Syrië van de extremisten van Islamitische Staat (IS). Onder de evacués in naar schatting vijftig vrachtauto’s zijn vrouwen en kinderen, maar ook IS-strijders die zich hebben overgeven.