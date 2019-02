Drie redenen waarom jihadbruid kan fluiten naar verblijfsvergunning

De Britse Shamima Begum (links) vertrok vier jaar geleden naar het kalifaat. Ⓒ AFP

De Britse jihadbruid Shamima Begum kan waarschijnlijk fluiten naar een verblijfsvergunning in Nederland. De jonge vrouw, net bevallen en bij terreurgroep IS getrouwd met de Nederlandse strijder Yago Riedijk, hoopt op een plek in Nederland nu Groot-Brittannië haar nationaliteit wil afnemen. Dat is kansloos, blijkt uit informatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid: ze is met haar 19 jaar te jong.