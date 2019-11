Madiea G. schrikt van zware straf

Madiea G. luistert naar het vonnis van de rechter in Kleef. Ⓒ ANP

KLEEF - Voor de vrienden en familie van topatlete Madiea G. kwam haar veroordeling tot 8,5 jaar cel wegens smokkel van ruim 50 kilo harddrugs maandag hard aan. In de rechtszaal in Kleef waren het verdriet en de wanhoop van G.’s dierbaren duidelijk zichtbaar. Ook de atlete zelf, die er tijdens de zitting ontspannen had bijgezeten, bleek zwaar getroffen toen het besef doordrong dat ze lange tijd achter de Duitse tralies zal blijven zitten.