Nieuw Australisch paspoort voor Assange

Assange kan met zijn nieuwe papieren in principe terug naar Australië, maar of dat daadwerkelijk gaat gebeuren hangt van de Britse justitie af. Daarmee ligt hij in de clinch, onder meer wegens het schenden van de voorwaarden waaronder hij destijds op borgtocht vrijkwam.

Assange vroeg vorig jaar en nieuw paspoort aan in zijn vaderland omdat het oude al jaren was verlopen. Hij verblijft sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen, nadat Zweden om zijn uitlevering had gevraagd wegens een verkrachtingszaak. Deze is in 2017 geseponeerd.

De VS zijn ook in hem geïnteresseerd omdat WikiLeaks tijdens de presidentscampagne van 2016 e-mails publiceerde die de Democraten, Hillary Clinton voorop, in verlegenheid brachten. Mogelijk waren die buitgemaakt door Russische hackers. Speciaal aanklager Robert Mueller doet onderzoek naar Russische inmenging. Voor zover bekend in Canberra loopt er in de VS geen gerechtelijke procedure tegen Assange, wiens platform in 2010 wereldwijd bekend werd door de verspreiding van geheime informatie over de oorlog in Irak.