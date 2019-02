Te koop: fiat in stijl Max Verstappen

Automonteur Peter van Dijk kocht de Fiat een paar jaar geleden om aan de auto te sleutelen en die mee te laten doen aan de Budapest Rally 2017, een roadtrip voor hobbyisten. „De rally begon in Amsterdam en eindigde in Budapest. Een trip van meer dan 4000 kilometer. Dat heeft-ie prima gedaan”, vertelt Van Dijk.

Het voertuig wordt met een kersverse APK-keuring en onderhoudsbeurt afgeleverd. Het hoogste bod tot nog toe is op Markplaats 1.550 euro, maar Van Dijk hoopt op meer door Max Verstappen in het pareltje te laten rijden. „Je weet het natuurlijk nooit. Dat zou de prijs wel opdrijven. Maar ja, dan zou ik eerst naar Barcelona moeten rijden.”

In de buurt van de snelheid van Red Bull, die makkelijk boven de 300 kilometer per uur reikt, is nog een stap te ver. „Op papier rijdt hij maximaal 155, maar 175 kilometer per uur is er al wel mee gereden.”