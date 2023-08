Tiener overleden bij ongeluk in Frans pretpark

De 19-jarige gewonde is naar het ziekenhuis in Montpellier gebracht en verkeert volgens de lokale officier van justitie in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde in de Adrenaline-attractie, waarin waaghalzen omhoog worden getakeld en daarna een vrije val maken. Volgens justitie raakten de slachtoffers zaterdagavond meerdere objecten terwijl zij 60 meter naar beneden vielen. Volgens de burgemeester van Cap D’Agde stond er zaterdagavond ongebruikelijk veel wind, wat kan hebben bijgedragen aan het ongeluk.

Vier mensen, waaronder de manager van het pretpark, worden ondervraagd over het ongeluk. Het pretpark was zondagochtend gesloten.