’Ik heb een doodsmak gemaakt, maar een bloemetje was te veel’

De Haagse raakte op 7 juni 2019 gewond aan haar linkerhand, linkerknie, schouders en gezicht. Knetemann toont foto’s van een pimpelpaars gezicht en diverse verwondingen. Ook haar telefoon en jas sneuvelden als gevolg van de val.

Recht omhoog

Ze toont het gat in het wegdek waar klinkers schots en scheef omhoogsteken. „Ik liep naar mijn auto en toen viel ik doordat de stenen bijna recht omhoog staken.

Coby op de plek waar zij viel. Ⓒ Rene Oudshoorn

Na het inschakelen van een letselschadeadvocaat kreeg Knetemann een brief terug van de gemeente waarin staat dat ’er geen bekendheid was met de gestelde situatie’ en dat er niet is komen vast te staan dat de Haagse als gevolg van een gebrek aan het wegdek is gevallen.

Janice Roopram van Hart voor Den Haag is verbijsterd. „De situatie van het slechte wegdek is al jaren bekend bij de gemeente.”

Opknapbeurt

Het raadslid wijst onder meer naar het coalitieakkoord 2019-2022 en de Programmabegroting 2020 – 2023 waarin wordt aangegeven dat er een opknapbeurt, waaronder aanpak van de bestrating, gerealiseerd zal worden in Kraayenstein.

VVD-raadslid Chris van der Helm roept als sinds 2015 dat ’de straten er slecht bijliggen’ en stelde meermaals schriftelijke vragen. „Juist om dit soort dingen te voorkomen”, zegt Van der Helm. Theo Hofman van Buurtinitiatief Kraayenstein stelt dat de opknapbeurt veel te ’lang op zich heeft laten wachten’. Hij toonde een foto van een gewonde 90-jarige bewoner die onlangs ook ten val kwam.

De beloofde werkzaamheden in Kraayenstein aan de Brasemdaal en Rietvoorndaal zijn eind augustus na vertraging als gevolg van de coronacrisis gestart. ,,De herinrichting moet de wijk op het gebied van veiligheid overzichtelijker maken en zorgen voor een goede doorgang voor hulpdiensten.

Ook wordt het groener, toegankelijker en overzichtelijker”, zegt een gemeentewoordvoerder, die vanwege het ’individuele karakter van de kwestie en uit privacyoverwegingen’ niet inhoudelijk kan ingaan op de zaak Knetemann.

Roopram wil dat de gemeente de Haagse compenseert en stelt schriftelijke vragen aan het college. „Ook wil ik een meldpunt en spoedlijn voor onveilige plekken.”