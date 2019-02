Drie redenen waarom jihadbruid kan fluiten naar verblijfsvergunning

De Britse jihadbruid Shamima Begum kan waarschijnlijk fluiten naar een verblijfsvergunning in Nederland. De jonge vrouw, net bevallen en bij IS getrouwd met de Nederlandse strijder Yago Riedijk, hoopt op een plek in Nederland nu Groot-Brittannië haar nationaliteit wil afnemen. Dat is kansloos, blijkt uit informatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid: ze is met haar 19 jaar te jong.

De jihadbruid heeft geen spijt dat ze zich bij de terreurstaat heeft aangesloten, stelde ze in een interview met Britse media. Het zien van afgehakt hoofden in een vuilnisbak deed haar niets, want het was toch maar van een vijand van de islam geweest. „Ik dacht eraan wat hij moslimvrouwen had aangedaan als hij de kans had gehad.”

Toch ging ze er vanuit dat ze in Europa met open armen zou worden ontvangen. Ze rekende op sympathie ‘vanwege wat ik allemaal heb meegemaakt’. Toen bleek dat het Verenigd Koninkrijk haar nationaliteit wil afnemen, stelde ze dat ze dan voor het Nederlands staatsburgerschap gaat.

Staatsburgerschap is sowieso voorlopig uitgesloten. Maar ook de aanvraag voor een voorlopige verblijfsvergunning is om verschillende redenen kansloos, blijkt uit gegevens van het ministerie. Ten eerste is Shamina te jong: beide partners moeten tenminste 21 jaar oud zijn.

Ten tweede moet een van beiden een voldoende en blijvend inkomen hebben. Riedijk heeft dat niet. Hij is vorig jaar door de Nederlandse rechter bij verstek veroordeeld tot tot zes jaar cel veroordeeld vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie. Hij verblijft al sinds oktober 2014 in het strijdgebied en zou kort geleden zijn opgepakt door Syrische militairen.

Ook Begum zou hier vervolgd worden voor terrorisme, aangezien ze in het IS-strijdgebied is geweest. Dat is het derde beletsel: de aanvrager van een verblijfsvergunning mag geen terroristische misdrijven hebben begaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat het niet ingaat op individuele gevallen, maar verwijst naar de geldende regels voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor echtelieden.

Het afpakken van de Britsenationaliteit kan nog een probleem worden als Begum daarmee stateloos wordt. Ze zou nog een Bengalees paspoort hebben, maar Bangladesh ontkent dat. De baby kan mogelijk wel de Britse nationaliteit krijgen.