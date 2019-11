Verdachte opgepakt om mormonenmoord Mexico

De doden werden gevonden in de noordelijke staat Sonora, bij de grens tussen Mexico en de VS. Een auto met een vrouw en vier kinderen werd in brand gestoken. Mogelijk leefden zij op dat moment nog. Twee andere voertuigen, met daarin de lichamen van twee andere vrouwen en twee kinderen, werden uren later gevonden. De auto's waren doorzeefd met kogels. Vermoedelijk zit de georganiseerde misdaad achter het bloedbad. De slachtoffers behoren tot de mormonen. Dat is een stroming van strenge christenen. Acht mensen overleefden de aanslag.

Julian LeBaron, een antimisdaadactivist die familie is van enkele slachtoffers, sprak eerder van een bloedbad. Hij richtte in 2009 de antimisdaadorganisatie SOS Chihuahua op. In datzelfde jaar werd ook zijn broer Benjamin vermoord. Of de aanval van maandag daar iets mee te maken heeft, is onduidelijk.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador zei dat hij naar aanleiding van dit bloedbad contact zal opnemen met zijn Amerikaanse collega Donald Trump om te praten over samenwerking op het gebied van veiligheid. Voorwaarde is wel dat de soevereiniteit van Mexico overeind blijft. Obrador gelooft niet dat buitenlandse interventie nodig is om dit soort criminele zaken aan te pakken. Vrijwel op hetzelfde moment twitterde Trump dat de VS bereid zijn Mexico te helpen bij het "opruimen van deze monsters".