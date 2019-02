Politie rukt uit na mysterieuze melding van ’kreun- en hijggeluiden’

„De melder heeft geen idee waar het vandaan komt”, liet de telefooncentrale nog weten aan de dienstdoende agenten. Wel waren de kreun- en hijggeluiden over de telefoon duidelijk te horen.

De melder had al navraag gedaan bij de buurman, maar die bleek niet achter het gehijg te zitten. Samen liepen ze nog een ronde, waarna het ineens gedaan was met de geluiden.

„Toen de collega’s ter plaatse waren zijn de geluiden ook niet meer gehoord. Ze hebben nog wel een inspectieronde in en om de woning gedaan en hier zijn geen bijzonderheden waargenomen”, schrijft de politie in een verhaal op Facebook.

Een mogelijke verklaring is dat er geluidsboxen via een wifi- of bluetoothsignaal verbonden waren en een signaal van een omwonende hebben opgepikt, aldus de politie. „Welk genre film de omwonenden gekeken hebben is niet met zekerheid vast te stellen.”