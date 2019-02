Vrouw (48) overlijdt na eten giftige paddenstoel in toprestaurant

De bewuste paddenstoelen, zogeheten morieljes, moeten eerst goed verhit worden voordat ze voor menselijke consumptie geschikt zijn. Het is onduidelijk of dat wel is gebeurd. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid doet onderzoek naar de zaak en specifiek de maaltijd die zo zaterdagavond slecht viel. De gasten hadden het verrassingsmenu van het restaurant besteld.

Na het diner werd de vrouw meteen onwel. Ze was samen met haar man en zoon (12) uit eten. De volgende morgen overleed ze, meldt The Telegraph. Andere restaurantbezoekers die kampten met klachten, maken het inmiddels goed.

Restaurant Riff, dat één michelinster telt, heeft bij monde van de Duitse chef Bernd H. Knöller excuses aangeboden, „ongeacht de oorzaak”, en belooft volledige medewerking aan het onderzoek.