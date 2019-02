’Nachtdienst tijdens je stage heel normaal op Schiphol’

De minderjarigen werken voor het bedrijf Axxicom. Tekin roept op om actie te ondernemen in het belang van de passenger assistants op Schiphol. Zij begeleiden passagiers met een beperking van en naar de gate. Deze medewerkers, die in dienst zijn van Axxicom, voeren nu vier weken actie voor betere arbeidsomstandigheden, een respectvolle behandeling en een in hun ogen fatsoenlijke cao. Volgens Tekin gaat de gastvrijheid van Schiphol naar passagiers nu ten koste van de passenger assistants.

Onhygiënische omstandigheden in de kantine, het duwen van 6 rolstoel gebonden passagiers tegelijk, werkdagen waarop er soms 20 kilometer gelopen moet worden en het zelf opruimen van uitwerpselen en braaksel van passagiers omdat er een tekort aan schoonmaakpersoneel is. Dit zijn slechts voorbeelden van wat de passenger assistants meemaken op de werkvloer. Vanwege het tekort aan personeel komt het bovendien regelmatig voor dat minderjarige stagiaires in de nacht door hun ouders naar Schiphol worden gebracht om nachtdiensten te draaien.

„Naar mijn mening zijn dit aspecten die niet passen bij een gastvrije luchthaven. Ik zou je dringend willen vragen je invloed aan te wenden bij de directie van Axxicom. Zij zou snel met de werknemers en hun vakbonden tot een goede cao moeten komen, waarin meer respect voor hun inzet tot uitdrukking komt” schrijft Adnan Tekin aan Dick Benschop. Tekin zou graag zien dat Schiphol de passenger assistants zelf weer onder contract neemt. Daarnaast roept hij Benschop op om in de toekomst beter te letten op de cao’s die onderaannemers toepassen op de arbeidsvoorwaarden van hun personeel.Dit bedrijf levert hulp aan onder meer mindervaliden en wordt ingehuurd door Benschop.

Tekin roept in de brief Schiphol op om de arbeidsomstandigheden van deze zogenoemde ’passenger assistants’ te verbeteren. „Naar mijn mening zijn dit aspecten die niet passen bij een gastvrije luchthaven. Ik zou je dringend willen vragen je invloed aan te wenden bij de directie van Axxicom”, schrijft hij aan Benschop.

Bij Axxicom werken ruim 250 vaste medewerkers en 550 uitzendkrachten en stagiairs.