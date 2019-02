Ollongren: ’Energielabel woningen moet beter’

De bewindsvrouw reageert op kritiek uit de Tweede Kamer op de huidige manier, waarbij een deskundige op afstand een label afgeeft. De expert gaat daarbij af op bewijsstukken van de eigenaar, zoals facturen of foto’s.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer en GroenLinks-collega Paul Smeulders dringen aan op grotere betrouwbaarheid naar aanleiding van het AVROTROS-programma Radar. Dat wees op misstanden, waarbij kopers van een huis erachter komen dat het pand een verkeerd energielabel heeft.

Bij een verbouwing bijvoorbeeld wordt ontdekt dat de isolatie helemaal niet zo goed is, waardoor dure aanpassingen nodig zijn. Voor de kopers is het moeilijk of onmogelijk verhaal te halen.