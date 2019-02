Krakers moeten Fort Velsen verlaten

Begin januari 2019 heeft een groep krakers die daarvoor op het ADM-terrein verbleven Fort Velsen gekraakt. Het fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een Rijksmonument en UNESCO werelderfgoed.

Op 15 januari 2019 heeft het Openbaar Ministerie laten weten het perceel te zullen ontruimen. De krakers spanden vervolgens een kort geding aan en vroegen de rechter de Staat te verbieden het perceel te ontruimen totdat de eigenaren van Fort Velsen een koopovereenkomst hebben gesloten met een potentiële koper.

De rechter heeft de vordering van de krakers afgewezen. Volgens de rechter is het uitgangspunt dat een eigenaar het recht heeft om over zijn eigendom te beschikken zoals hij wil.

De eigenaren van Fort Velsen gebruiken het terrein en een aanwezige woonark, woontjalk en paardenstal bovendien ook nog zelf. Het fort staat dus niet echt leeg. Dat de krakers moeite hebben met het vinden van andere woonruimte kan geen rol spelen, oordeelt de rechter.

Financieel risico

Ook hebben de eigenaren „een gerechtvaardigd belang bij ontruiming. De eigenaren lopen een financieel risico vanwege het wegvallen van verzekering bij kraak en doordat de krakers onder meer elektriciteit gebruiken.”

Verder zijn de eigenaren bezig met de verkoop van het Fort. „Helder is dat kraak eventuele kopers afschrikt. Ook willen de eigenaren anti-kraakwachten in het fort zetten. Een eigenaar heeft de vrijheid om bij anti-kraak zelf te kiezen met wie hij in zee gaat en welke afspraken hij wil maken”, zo laat de rechtbank weten.