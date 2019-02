Vrijwilliger basisschool Den Haag verdacht van zedendelict

,,Het beeld is nu dat het grensoverschrijdend gedrag zich buiten school afspeelde”, zegt een woordvoerder. ,,Maar we kunnen niet uitsluiten dat het ook binnen school heeft plaatsgevonden.” De verdachte is recent aangehouden en zit vast.

Uit een brief aan de ouders, in bezit van de Telegraaf stelt de directie dat het gaat om ‘grensoverschrijdend gedrag’ met kinderen in de ‘privésfeer’. De verdachte is lopende het onderzoek niet welkom op school. De vrijwilliger was in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

De directie van de openbare basisschool wil niet reageren op vragen van deze krant.