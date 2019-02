Amsterdamse politie boos op StukTV

Een van de huidige opdrachten is om te proberen om op zo'n creatief mogelijke manier een boete te krijgen. In reactie laat de politie Amsterdam weten dat ze de tweet hebben verstuurd om anderen te waarschuwen niet zomaar een wielklem aan te brengen aan een dienstwagen omdat deze is bedoeld om hulp te verlenen.

StukTV heeft meer dan twee miljoen abonnees. Het werd vorig jaar overgenomen door Talpa van John de Mol. Talpa was niet bereikbaar voor een reactie.

Bekijk ook: StukTV maakt duurste onlineserie

Bekijk ook: YouTubekanaal StukTV in handen van De Mol