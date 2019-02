Schouten kan pulsvissers weinig hoop bieden

Viskotter OD-17 vist met pulsnetten op de Noordzee. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De kans dat Nederland er nog in slaagt een naderend Europees verbod op de pulsvisserij te voorkomen of zelfs maar verzachten, is bijzonder klein. Verantwoordelijk minister Carola Schouten vreest eerder een verdere aanscherping, zei ze tijdens een debat met de Tweede Kamer.