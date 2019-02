Oppositie Venezuela haalt hulpgoederen

Guaído, die door tientallen landen als legitiem staatshoofd van Venezuela wordt erkend, heeft aangekondigd zaterdag hulpgoederen via land en over zee naar Venezuela te brengen. Dat is zeer tegen de wil van zittend president Nicolás Maduro die niets moet hebben van hulp uit het westen.

Maduro liet inmiddels de grens met Colombia barricaderen met vrachtwagens. Ook sloot hij de zeegrens tussen Venezuela en de Antillen.