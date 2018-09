Vrouw en hond overleden na brand in Westerlee

Karol Grabka kijkt naar het uitgebrande pand, een paar huizen verderop. Hij kende de alleenwonende weduwe van rond de 84 jaar oud. „Erg triest. Ze woonde hier een aantal jaren, ze kwam uit Drenthe.” Het was al snel duidelijk dat het fout zat. „De brandweer was er snel en heeft haar eruit gehaald. Je voelt je vooral zo machteloos als je vlammen uit het dak ziet en je zelf niet kunt helpen.”

Een van de buren verzucht: „Dat je zo hulpeloos bent, dat is zeker erg. Je kunt niet meeblussen. Niemand kon er in. Ik probeerde de deur in te trappen.” De Groningse leefde wat teruggetrokken, maar in zo’n kleine gemeenschap met maar weinig adressen aan een lange weg kent iedereen elkaar. „Ze redde zichzelf wel, zei ze fel, al was ze slecht ter been. Zat met de rollator in de tuin. Af en toe had ze familie over de vloer.”

Buurman Daan Akkerman noemt het ’dramatisch’. „Ik kon er niet van slapen. Je denkt aan de buurvrouw met haar kleine witte hondje en denkt ’dit had niet gehoeven’. Storm binnen, denk je als je er met zijn allen staat.”

Brandweer Groningen benadrukt dat de vrouw aan de achterkant uit het brandende pand gehaald werd, maar helaas overleed. „Dit was het soort brand waar we als we weten dat er geen personen meer zijn we niet naar binnen gaan. Maar hier wisten we dat er iemand was om te redden.” De politie verricht maandag sporenonderzoek. De recherche gaat er vanuit dat geen sprake was van een misdrijf.