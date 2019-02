YouTube grijpt in na pedo-reacties bij filmpjes

Meer dan vierhonderd kanalen zijn verwijderd vanwege het plaatsen van ongepaste reacties en duizenden van zulke opmerkingen zijn verwijderd. Bij tientallen miljoenen filmpjes met kinderen kunnen geen reacties meer worden geplaatst, laat moederbedrijf Google weten.

Een YouTube-gebruiker, MattsWhatItIs, stuitte op onschuldige, onopvallende filmpjes die opvallend veel werden bekeken en die opvallend veel reacties hadden. Het ging bijvoorbeeld om filmpjes van kleine meisjes die bezig waren met gym of yoga. De kinderen werden in de reacties „godin” of „Barbie” genoemd, of iemand stelde voor wat ze in andere filmpjes zouden kunnen doen, op het randje van seksueel. Wie zulke filmpjes bekijkt, wordt door het algoritme van YouTube automatisch op het spoor gezet van vergelijkbare filmpjes, en ook daar waren zulke reacties te vinden.

YouTube kreeg in de afgelopen dagen kritiek. Bedrijven als Nestlé, Epic Games, Dr. Oetker en Disney besloten om voorlopig even geen advertenties op het platform te plaatsen.

YouTube gebruikt kunstmatige intelligentie en mensen om filmpjes te beoordelen. Elke minuut wordt er voor honderden uren aan materiaal geüpload.