Smollett houdt zelf vol dat hij onschuldig is. Ⓒ Reuters

CHICAGO - Het medelijden met Jussie Smollett was groot, toen eind januari het nieuws naar buiten kwam dat deze Amerikaanse acteur in elkaar was geslagen. En er was verontwaardiging, want de daders zouden aanhangers van Trump zijn geweest, die handelden vanuit racistische en homofobe motieven.