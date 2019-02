’Nog steeds kan ik zo gaan janken’

Het vliegtuig van Turkish Airlines brak in drieën, maar vloog niet in brand. Veel passagiers konden daardoor de ramp overleven. Ⓒ Foto’s Richard Mouw, Michel Schnater en ANP

Niks leek een ramp aan te kondigen. Vlucht TK1951 van Turkish Airlines was ’s ochtends vroeg uit Istanbul richting Amsterdam vertrokken en alles verliep voorspoedig. In Nederland was het weliswaar koud en heiig, maar rustig weer. Desondanks crashte – maandag 10 jaar geleden – de Boeing 737 met 135 inzittenden aan boord tijdens de landing vlak voor de Polderbaan van Schiphol. Twee overlevenden blikken terug.