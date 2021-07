5323 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, ziekenhuisopnames stijgen

Vorige week zaterdag meldde het RIVM nog ruim 11.076 nieuwe besmettingen. Het zevendaags gemiddelde, dat begin deze week piekte op ruim 10.000, is nu afgenomen tot 7255 gevallen per dag. Dat zijn er nog altijd veel meer dan een paar weken geleden.

Volgens de cijfers van zaterdag zijn vier mensen overleden nadat ze besmet waren geraakt. Vrijdag werden drie sterfgevallen gemeld.

Amsterdam blijft koploper met het aantal nieuwe gevallen: 355 mensen testten positief in de hoofdstad. Rotterdam volgt met 237 nieuwe besmettingen, in Den Haag kregen 167 mensen een positief testresultaat. Utrecht telde 106 nieuwe besmettingen, in Haarlem waren dat er 97.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gestegen tot 504. Dat zijn er 27 meer dan op vrijdag, toen er 477 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis lagen.

De meeste zieken liggen op de verpleegafdeling, namelijk 388 mensen, 18 meer dan een dag eerder. Er liggen 116 coronapatiënten op de intensive care, dat zijn er 9 meer dan vrijdag.

Het aantal nieuwe opnames op verpleegafdelingen staat op 72. Het verschil met vrijdag is lager, omdat er ook mensen zijn ontslagen uit het ziekenhuis. 17 mensen moesten naar de ic.