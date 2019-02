Statenkandidaat D66 klust bij als escort

Remco Vonk maakt geen geheim van zijn (lengte)maten. Ⓒ screenshot website Planet Romeo

Den Haag - De nummer 13 op de D66-kandidatenlijst voor de Provinciale Staten in Noord-Holland, Remco Vonk, heeft een wel heel bijzondere bijbaan. Naast zijn twee studies klust hij af en toe bij als homo-escort. „Dat is geen geheim. Ik ben er best trots op”, zegt hij tegen De Telegraaf.