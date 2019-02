Killer dreigt op straat te belanden

Arben Frroku moet waarschijnlijk vrijgelaten worden, omdat Nederland het uitleveringsverzoek van Albanië niet wil honoreren.

Amsterdam - De beruchte Albanese topcrimineel Arben Frroku hoort al ruim twee jaar in zijn land in een cel te zitten na een veroordeling tot levenslang. Maar omdat zijn mensenrechten geschonden zouden worden in Albanië, zit hij in Nederland en dreigt hij nu op straat te belanden.