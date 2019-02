Vrijheid lonkt voor ’copkiller’

Dat bevestigen het Openbaar Ministerie en advocaat Gerald Roethof van de Albanees Arben Frroku (49) aan De Telegraaf. Frroku werd op 9 mei 2016 op luchthaven Schiphol gearresteerd en zit sindsdien gedetineerd in Nederland. Hij was in Albanië veroordeeld tot levenslang, maar sloeg op de vlucht.

Het Haagse hof deelt de mening van de advocaat van ’copkiller’ Frroku dat uitlevering van de moordenaar in strijd is met artikel drie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Levenslang zou in Albanië namelijk daadwerkelijk betekenen dat Frroku nooit weer vrijkomt.

Omdat de enige grond om Frroku in Nederland vast te houden – uitlevering – nu is weggevallen, dreigt de moordenaar hier op vrije voeten te komen. Het OM overweegt nog in cassatie te gaan tegen de beslissing van het hof.

