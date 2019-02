Leers voorziet geen eind aan ’talkshowpardon’

Daarvoor waarschuwt oud-minister Gerd Leers van Immigratie, Integratie en Asiel. „Er is een politiek compromis gesloten, maar daarmee is het probleem niet opgelost.”

Ingewijden melden dat de ministerraad zeer binnenkort besluit over de nieuwe regeling, die staatssecretaris Harbers zeggenschap aan het eind van een asielprocedure ontneemt. Nu is het nog zo dat de bewindsman een verblijfsvergunning kan verstrekken aan schrijnende gevallen, zelfs nadat de rechter anders oordeelt. Die schrijnende gevallen moeten voortaan aan het begin van de procedure worden aangewezen, de leidinggevende van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt daarvoor verantwoordelijk. De rechter krijgt het laatste woord.

Leers denkt dat er altijd discussie zal zijn over asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, juist in de Tweede Kamer en in tv-programma’s. Dat laatste wordt in de wandelgangen van het Kamergebouw een ’talkshowpardon’ genoemd, nadat de Armeense kinderen Lili en Howick na veel aandacht in talkshows en maatschappelijke beroering mochten blijven van Harbers. „Negentig procent van de procedure ligt vast, de rest is en blijft mensenwerk. Ook als je de bevoegdheid verplaatst van de staatssecretaris naar de ambtelijke organisatie”, zegt Leers. De coalitie denkt met nieuwe afspraken een eind te maken aan gehengel naar verblijfsvergunningen door actieclubs. De CDA’er verwacht echter dat lobbyisten en aangehaakte media zich nu storten op de leidinggevende van de IND.