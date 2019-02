Nederlands meisje (6) zwaargewond na beknelling in skilift

Zoals het er nu naar uitziet, raakte het kind dat onder begeleiding van een instructeur deelnam aan een skiklasje, in de skilift met haar hoofd bekneld tussen de veiligheidsbeugel en de armleuning. De volwassenen in de lift hadden niets door. Pas bij aankomst in het station – een ritje van vijf à zes minuten – zag een medewerker wat er aan de hand was en begon de reanimatie.

Hij alarmeerde de hulpdiensten om 12:08 uur. Toen de dokter om 12.25 uur aankwam, was de hartactiviteit alweer voelbaar. De ouders waren niet aanwezig ten tijde van het ongeval. De medepassagiers van het kind zijn door de politie ondervraagd. Het meisje is per helikopter naar het ziekenhuis in het Zwitserse Genève gebracht. Daar zijn ook de ouders van het kind naartoe gebracht.

Burgemeester Nicolas Rubin van Châtel liet aan Le Dauphine weten: „We hebben de skilift-firma gevraagd voor het gezin te zorgen; we vergezellen hen naar Genève, staan hen bij en zullen alles doen om hen te ondersteunen. Het is ook pijnlijk voor ons en voor onze teams die snel tussenbeide kwamen.

Splinternieuwe stoeltjeslift

De betreffende zespersoons stoeltjeslift is pas sinds januari van dit jaar in bedrijf. Ruim een maand geleden werd de nieuwe ’Cosy lift’ feestelijk ingewijd. Met zes in plaats van vier plekken, kunnen er per dag 3000 in plaats van 2600 mensen naar boven worden gebracht. Ook gaat de lift iets sneller.

Opmerkelijk genoeg hebben de volwassenen die bij het meisje in de ’télésiège’ zaten niets gemerkt van het ongeval. Omdat er bij aankomst automatisch een foto wordt gemaakt van de inzittenden, die later te koop is, kan de politie op zoek naar de getuigen.

