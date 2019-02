Eind aan uitjes Bep (89) dankzij CBR

De auto van Bep blijft voorlopig op de parkeerplaats staan. Ze mag er niet in rijden, zolang het CBR haar rijbewijs niet verlengd heeft. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Ze is 89 jaar oud en reed bijna iedere dag nog wel een stukje in haar vijftien jaar oude Peugeot 206. Tot gisteren, want toen verliep haar rijbewijs. Ze mag nu niet meer achter het stuur kruipen. „Ik vind het belachelijk. Heb mijn spulletjes voor de verlenging al in oktober ingeleverd, maar omdat het zo’n puinhoop is bij het CBR ben ik de dupe en mag ik niet meer rijden...”