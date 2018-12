Megaboete Qualcomm

Qualcomm is de grootste onafhankelijke chipfabrikant ter wereld. Hoewel het bedrijf bekend is om zijn mobiele processors, werd het vooral dominant op het gebied van 3G- en 4G-chips. Deze brengen de telefoon- en internetverbinding van mobiele telefoons tot stand.

Van die dominantie zou Qualcomm misbruik hebben gemaakt, zo meent de Zuid-Koreaanse Commissie voor Eerlijke Handel. „Qualcomm heeft eenzijdig oneerlijke voorwaarden afgedwongen op licentieovereenkomsten zonder een eerlijke prijsberekening te maken”, concludeert de toezichthouder.

Dat oordeel heeft de hoogste boete in de geschiedenis van het land tot gevolg. Het thuisland van Samsung en LG, twee grote klanten van Qualcomm, wil meer dan een biljoen Won (€817 miljoen) van het bedrijf.

De Amerikanen liggen ook in Europa onder een vergrootglas. De Europese Commissie doet onderzoek naar het bedrijf, maar heeft geen vermoeden van illegale praktijken uitgesproken. In China schikte Qualcomm vorig jaar al in een vergelijkbare zaak voor €938 miljoen, eveneens een recordbedrag.

Qualcomm, dat dit najaar de overname van het Eindhovense NXP aankondigde voor €43 miljard, is zich evenwel van geen kwaad bewust en vecht de boete in Zuid-Korea aan.

De Koreanen zouden niet begrijpen hoe technologielicenties werken en Qualcomm geen eerlijke kans hebben gegeven om zich te verweren.

Bij het ter perse gaan van deze krant stond het aandeel Qualcomm op $66,36 (-1,3%).