Rekenen ’is politiek’ voor groen Planbureau voor de Leefomgeving

De Tweede Kamer is verbijsterd over de misrekeningen rond onder meer elektrische auto’s. Ⓒ ANP

Den Haag - Het Planbureau voor de Leefomgeving staat in de wind. In Den Haag groeit de macht van het groene planbureau, maar ook de kritiek zwelt aan. Nu weer over omstreden berekeningen van de energienota en elektrische auto’s. Onder boeren stond het PBL al langer bekend als ’activistenclub’. Emeritus hoogleraar Rudy Rabbinge: het PBL haalde ’nooit het kaliber van CPB en SCP’. Toch mogen de groene rekenmeesters het o zo belangrijke klimaatakkoord doorrekenen.