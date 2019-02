Fietsprofessor hoopt levens te redden met simulator

Professor Schwab (l.) is trots op wat hij bereikt heeft. „Studenten uit de hele wereld willen hier studeren.” Ⓒ Roel Dijkstra

Het is een lokaaltje van amper veertig vierkante meter dat je zomaar voorbijloopt op de TU Delft. Je hebt niet in de gaten dat hier het walhalla van de fietswetenschap onderdak heeft. Wereldwijd worden de ontwikkelingen die hier gedaan worden in de gaten gehouden. De laatste vinding is een fietssimulator, die levens moet gaan redden...