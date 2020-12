Schoolkerstboom ’helemaal vernacheld’

Beheerder Theo Molenaar bij de vernielde kerstboom in Hoogkarspel. ,,Al gauw vierhonderd euro schade.’’ Ⓒ Mediahuis

Hoogkarspel - Slechts wat zwarte draden en slierten aan een witte paal in de regen. De kerstboom die al drie jaar het plein van basisschool Het Kerspel als baken in de wijk siert is onherkenbaar vernield. „Mensen zijn bang om dit soort jongeren aan te spreken.”