Nederlandse jongen (17) voor Spaanse rechter

Maandenlang zat Charly T. (17) vast zonder dat er een strafeis was geformuleerd door de Spaanse aanklager van de jeugdrechtbank in Alicante. In een eerdere fase van de procedure heeft het OM schriftelijk geëist dat T. wordt veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

De jeugdige T. zit in een kleine cel in Centro Educativo La Villa in Villena. De omgeving is uitgestorven, de jeugdinrichting is omgeven door prikkeldraad. Naast zijn bed heeft hij alleen de beschikking tot een ingemetselde tafel en een kast. Als de jongen naar de wc wil, moet hij op de deur kloppen, en ’hopen dat er op tijd iemand open doet’, vertelde hij aan de NOS.

Hier berechten

Nederland heeft tot dusver tevergeefs geprobeerd de jongen terug naar Nederland te krijgen, onder meer via diplomatieke weg. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) liet eerder weten dat hij vindt dat T. het oordeel van de rechter buiten de gevangenis moet kunnen afwachten. In de Tweede Kamer zijn al een paar keer vragen gesteld door het CDA over de kwestie.

T. heeft de beschuldigingen ontkend. Het incident zou zich hebben voorgedaan in een bungalowpark in de buurt van Benidorm, waar T. met zijn familie op vakantie was. Voor zover bekend is T. de enige Nederlandse minderjarige die in een cel in het buitenland zit. In Spanje zitten circa 250 Nederlanders gedetineerd.