OM vervolgt Rahiied A. in 11 zaken met 4 doden

De verdachte werkte in verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam. Begin december werd al bekend dat het OM in tien gevallen tot vervolging overgaat. In de tien zaken die tot dusver worden vervolgd, zijn vier personen overleden. Bij de andere zaken ging het om ’onwelwordingen’.

A. heeft in drie gevallen bekennende verklaringen afgelegd. Behalve voor de insulinemoorden wordt hij ook voor enkele diefstallen en valsheid in geschrifte vervolgd.

Rapport inspectie

In alle vier de instellingen waar Rahiied A. zonder medische noodzaak insuline zou hebben toegediend aan patiënten, waren volgens de gezondheidsinspectie tekortkomingen. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het ging om onvolkomenheden op de gebieden personeelsbeleid, deskundigheid van de medewerkers en de medicatieveiligheid.

De inspectie deed onderzoek naar aanleiding van de affaire in de instellingen De Wetering (Humanitas), Riederborgh, Jasmijnhuis (Dagelijks Leven) en ’t Huys te Hoecke (Zorgwaard). „Het ging om uitzonderlijke gebeurtenissen waarbij noch de inspectie, noch de zorgaanbieders rekening hielden met de mogelijkheid dat dit zou kunnen gebeuren”, aldus de inspectie.

Maatregelen nodig

Er zijn inmiddels maatregelen genomen tegen de meeste tekortkomingen, maar toch moeten er op een aantal aspecten nog maatregelen worden getroffen, zegt de inspectie. Zij zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

„Het opzettelijke karakter maakt dat nooit helemaal uitgesloten kan worden dat dit soort incidenten in de toekomst niet meer voorkomen. Tegelijkertijd willen we er alles aan doen om de kans zo klein mogelijk te maken dat dit nog een keer gebeurt”, aldus de inspectie over de zaak-Rahiied.

Niet aanwezig

Bij de eerdere zittingen was A., net als vandaag, zelf niet aanwezig. Nabestaanden zijn er wel steeds geweest.

Tijdens de regiezitting van vandaag kan A.’s advocaat Robbert van Haneghem onderzoekswensen inbrengen. De rechtbank zal daar dan een beslissing over nemen.