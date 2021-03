Veteranen onder vuur om protest op Museumplein: ’Wij verdedigen het recht op demonstratie’

Premium Binnenland

Tanks op missie in Litouwen: wederopstanding of eindsalvo?

Het is voor de Koninklijke Landmacht een historisch moment komende zomer, wanneer voor het eerst in bijna twee decennia tanks op uitzending gaan. Tankbemanningen zullen in Duitse tanks deel uitmaken van de versterkte NAVO-macht in Litouwen. De vraag is alleen of het de wederopstanding van de tank is...