Tv-gasten Eén schrikken van naakte man

Helemaal naakt kon je hem niet noemen, maar het valt te betwijfelen of veel kijkers waren gefixeerd op zijn koksmuts. Feit is dat de gasten van tv-programma Van algemeen nut de handen voor het gezicht sloegen toen de verrassing tevoorschijn kwam. Uiteindelijk kon iedereen er mee lachen.

Cadeautje voor Van Neygen

Er zit een gedachte achter de poedelnaakte kok. Presentator Steven Van Herreweghe behandelt in zijn show het rijke verleden van de publieke omroep in België en had nu onder meer Rita Van Neygen te gast, die vroeger het consumentenprogramma Op de koop toe presenteerde.

In die show was vroeger behoorlijk wat naakt te zien, om de strijd te kunnen aangaan met het toen nog jonge VTM. Omdat ze daar zó goed in zijn geslaagd, zei de presentator van Van algemeen nut, deed hij Van Neygen een kunstwerk cadeau. En hapjes, die met achtergrondgeluid van een fanfare werden geserveerd door de blote man.

Ⓒ Eén / Het Nieuwsblad

Professioneel naakt

Wie de naakte man is, wordt angstvallig stilgehouden door de omroep, schrijft Het Nieuwsblad. Wel blijkt het niet de spreekwoordelijke ’Jos van de productie’ te zijn. „Het gaat om een figurant die we via de geijkte kanalen hebben gevonden. Iemand die op voorhand wist wat de opdracht inhield en daar helemaal voor te vinden was.”