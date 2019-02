Porno-films stilgelegd na geruchten uitbraak HIV

De site El Nacional.Cat meldt dat alle acteurs waarmee hij heeft samengewerkt worden getest. De acteur zelf is woedend op de site. El Nacional zegt dat een ziekenhuis in Barcelona bevestigd zou hebben dat Vidal besmet is. De Italiaanse nieuwssite Blitz Quotidiano sprak met een vriend van Nacho die het slechte nieuws bevestigde.

Direct na het uitlekken van het nieuws maakten de filmmaatschappijen die porno schieten bekend dat alles voorlopig wordt stilgelegd.

Porno-actrice Ella Hughes liet via Twitter weten dat haar film ook voorlopig is uitgesteld. „Gezondheid staat voorop”.

Na zijn besmetting zou Vidal minstens met nog negen vrouwen seks gehad hebben. Eéntje dreigt met een rechtszaak. Actrice Dianariussx vindt dat hij haar had moeten waarschuwen. Ze spreekt van ’reputatieschade’. De vrouw zegt gehoord te hebben dat nog minstens één iemand besmet zou zijn geraakt door Nacho.