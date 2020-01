Links keert zich tegen Borstlap, ergernis in coalitie

Commissievoorzitter Hans Borstlap vreesde al dat zijn advies in Den Haag niet zomaar omarmd zou worden. „Vaak zijn de politiek en polder zo hijgerig. Dan zeggen ze ’voor’ of ’tegen’.” Met het rapport hoopte de commissie die polarisatie te doorbreken.

Maar dat is niet gelukt. De linkse oppositie keert zich meteen tegen de grotere bewegingsvrijheid die Borstlap graag aan werkgevers zou willen geven. Bijvoorbeeld door ze de ruimte te geven om hun personeel minder uren te laten werken als daar financiële noodzaak voor is. „Een krankzinnig idee”, vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher dat.

’Doorwrochte analyse’

SP-Kamerlid Bart van Kent vindt dat de commissie een ’doorwrochte’ analyse heeft gemaakt van de problemen met goedkoop flexwerk. Maar over de oplossingsrichtingen die het voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken om mensen in dienst te nemen, is hij net als Asscher niet te spreken. „Er wordt geprobeerd om brandjes te blussen met benzine.”

Ook GroenLinks keurt een groot deel van de adviezen van Borstlap meteen af. „Laat dat afbreken van zekerheden zitten”, zegt partijleider Jesse Klaver.

Vanuit de coalitie is er ergernis over die houding. „De eerste signalen stellen mij teleur”, zegt VVD-Kamerlid Judith Tielen. „Links zegt: we willen dit niet, dit niet en dit niet. Dan neem je het rapport niet serieus.”

Gestruikel

Ook CDA-Kamerlid Hilde Palland stoort zich aan die afwijzende houding. „Het gaat om de richting van het rapport, we moeten niet nu al gaan struikelen over precieze maatregelen.” Steven van Weyenberg, Kamerlid voor D66, roept daarom op tot politieke samenwerking.

„Het is natuurlijk makkelijk schieten op losse maatregelen”, zei zijn partijgenoot Koolmees bij de ontvangst van het rapport. Hij hoopt in elk geval op eensgezindheid over de analyse van de commissie. Dat zou al ’een heel belangrijke stap’ zijn volgens de minister. „Meteen de loopgraven induiken brengt ons niet verder.”

De bal is door de commissie nu bij het kabinet gelegd. Met de reactie op het rapport en dat van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid gaat het kabinet nu volgens Koolmees ’op korte termijn aan de slag’. De minister zei toe graag de regie te willen nemen om te kijken hoe de analyse van de commissie verder gebracht kan worden.

Daar kan nog de nodige tijd overheen gaan. „Het zijn echt grote stappen”, zei Borstlap. „Daar moet je één of twee kabinetsperiodes voor uittrekken.”