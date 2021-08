China weigert nieuw ’politiek onderzoek’ naar oorsprong coronavirus

„We zijn tegenstander van politieke onderzoeken”, die volgens de onderminister het gezamenlijke rapport negeren. Een team van de WHO, viroloog Marion Koopmans incluis, heeft begin dit jaar onderzoek gedaan in China en daarover een rapport uitgebracht. Het onderzoek richtte zich vooral op Wuhan en een laboratorium daar. De onderzoekers van het WHO-team achtten het destijds onwaarschijnlijk dat het virus daar op mensen is overgegaan, maar die theorie is nog springlevend. Zeker nadat daar e-mailverkeer over naar buiten kwam waarin onder meer de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci een dubieuze rol speelde.

Donderdag zei het hoofd van de WHO-onderzoekscommissie, de Deen Peter Ben Embarek, dat het wel goed mogelijk is dat het coronavirus in een laboratorium van een vleermuis op een mens is overgegaan. Embarek zei dat het mogelijk gaat om een labmedewerker die onderzoek deed naar vleermuizen. Verschillende medewerkers van het lab in Wuhan zouden al ver voor de Chinese bekendmaking van het rondgaan van corona zijn opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit informatie van de Amerikanen.

Tijdens de WHO-onderzoeksmissie in China konden Embarek en zijn collega’s moeilijk onderzoek doen naar de herkomst. Zo kregen ze geen documenten uit het laboratorium te zien en hebben ze niet kunnen vaststellen wat voor onderzoek daar werd gedaan.