SGP-leider Van der Staaij verlaat na 25 jaar landelijke politiek

De SGP-voorman werd door zijn ervaring en statuur dan ook gezien als de ’nestor’ en het ’staatsrechtelijk geweten’ van de Tweede Kamer. Hij stond onder meer bekend om zijn grote kennis van het reglement van orde, de ’spelregels’ van het parlement. Hij boog zich regelmatig over de aanpassing daarvan.

Daarnaast maakte Van der Staaij er gebruik van om opvallende objecten mee te nemen voor zijn bijdrages aan de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag. Op die manier kreeg hij toch veel aandacht voor zijn bijdrage, die hij als voorman van een kleine partij meestal in de late avond moest voeren.

Rutte: ’Ga hem missen’

Al had hij die objecten ook niet altijd nodig. Als Van der Staaij sprak, werd er vaak geluisterd, zegt premier Mark Rutte vrijdagmiddag. „Hij is een man waar je de pen even bij neerlegt als hij het woord neemt.” Rutte zegt hem erg te gaan missen.

Van der Staaij kwam in 1998 de Kamer in als derde man van de mannenbroeders, die toen nog werden geleid door Bas van der Vlies. Dat stokje nam Van der Staaij in 2010 van hem over, waarna hij vier verkiezingen op rij de lijsttrekker was bij de verkiezingen. In 2010 haalde de SGP twee zetels, daarna telkens drie.

De nieuwe SGP-voorman Chris Stoffer was bij de laatste verkiezingen al de nummer 2 van de SGP. Hij zit sinds 2018 in de Kamer, toen volgde hij Elbert Dijkgraaf op, die vertrok vanwege huwelijksproblemen.

