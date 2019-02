Vlaamse moeder (25) opgepakt om jonge baby met schedelbreuk

Volgens de verdachte had haar andere dochter van 3 haar zusje verstikt, maar artsen noemen dit een onmogelijke verklaring omdat een peuter van die leeftijd te weinig kracht heeft om een dergelijke breuk te veroorzaken.

De vrouw was eerder ingecheckt in Hotel de France in Brussel en had haar twee kinderen naar eigen zeggen even alleen gelaten om te douchen. Bij terugkomst in de kamer gaf haar jongste dochter geen teken van leven meer. Volgens de moeder had het kind van 3 een hoofdkussen op haar zusje hebben gedrukt. Een andere verklaring die ze gaf was dat het meisje misschien per ongeluk op haar zusje was gaan liggen, en ze daardoor geen adem meer kreeg.

Drie uur na het inchecken verscheen de vrouw in paniek bij de receptie. „Mijn baby, mijn baby”, schreeuwde ze volgens Het Nieuwsblad. De receptioniste ging mee naar de kamer en trof het jongste kind bewusteloos aan. Pogingen het meisje te reanimeren mislukten, daarom werd de baby met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd een schedelbreuk vastgesteld.

Scheiding

Wat zich precies in de kamer afspeelde, is nog niet duidelijk. Uit onderzoek van het Brussels parket bleek dat de vrouw verwikkeld is in een ingewikkelde scheiding. Ten einde raad was ze met twee van haar vijf kinderen naar de Belgische hoofdstad gevlucht.

Een onderzoeksrechter heeft de vrouw aangeklaagd voor poging tot doodslag.