Stationsteker Amsterdam CS verweert zich (live)

De 19-jarige Jawed S. stak in augustus 2018 op het station in Amsterdam willekeurig twee Amerikaanse toeristen met een mes neer. Het gaat om een Afghaanse jongeman met een Duitse verblijfvergunning, die tegen de politie verklaarde terroristisch gemotiveerd te zijn.

De terreurverdachte vindt dat de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah in Nederland veelvuldig worden beledigd, onder meer door PVV-leider Geert Wilders. Als S. hem zou tegenkomen, zou hij hem doden, vertelde hij tijdens een eerdere zitting.

Jawed S. was boos vanwege de aangekondigde cartoonwedstrijd. Hij kocht een groot mes, nam de trein naar Amsterdam en sloeg daar toe. Tegen de rechtbank zei hij in december dat Nederland het drama geheel aan zichzelf te wijten had en dat hij slechts de eer van de profeet verdedigde.

Een van de slachtoffers van de terreuraanslag raakte zwaargewond. Zijn ruggengraat werd doorboord en hij zit in een rolstoel. De situatie van hem is ’catastrofaal’, meldde zijn advocaat op een eerdere zitting.

