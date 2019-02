Schijnbaar onbewogen Mark de J. hoort hogere eis

Vandaag, precies op de dag dat de omgebrachte ondernemer 45 jaar zou zijn geworden, is de strafeis in het hoger beroep tegen Everink’s voormalige vriend De J. in het gerechtshof van Arnhem uitgesproken. „Hij heeft er bewust voor gekozen tot het bittere eind te ontkennen dat hij Koen heeft gedood.”

De 31-jarige De J. had een gokschuld van 80.000 euro bij de zakenman, die door zijn toen zesjarige dochtertje op de keukenvloer in zijn woning werd aangetroffen. De J. heeft altijd ontkend verantwoordelijk te zijn voor zijn dood en beweert tijdens een bezoek aan Everink te zijn ontvoerd door een groep mannen. Die zouden de moord hebben gepleegd.

Dat alternatieve scenario is volgens het OM uitvoerig onderzocht en volgens de advocaat-generaal (officier van justitie in hoger beroep) is dit erg ongeloofwaardig gebleken. „Het verhaal kwam er met horten en stoten uit”, tijdens diverse politieverhoren toen er steeds meer bewijzen tegen hem naar boven kwamen. Ook wees hij erop dat De J. zelfs zijn ouders voor het lapje hield en hun handtekeningen heeft vervalst op een garantstelling.

Verdriet

Het OM verdenkt De J. ervan met voorbedachten rade Everink te hebben omgebracht. Mogelijk omdat het slachtoffer dreigde de ouders van de verdachte op de hoogte te stellen, toen zij ruzie kregen over een geldlening.

Koen’s vader, zijn broer en de moeder van z’n dochtertje hebben afgelopen week een bewogen slachtofferverklaring voorgedragen. Zijn moeder is thuisgebleven. „Met al haar verdriet, juist op deze dag.”

Terugbetaling

In een van deze strafzaak losstaande procedure is De J. onlangs veroordeeld voor het terugbetalen van 66.000 euro aan bij Everink geleend geld. Diens erven zijn de begunstigde.

De verdachte zat schijnbaar onbewogen mee te lezen, ook terwijl het requisitoir werd voorgedragen. Af en toe nam hij een slokje water of friemelde wat met een paperclip. Enkele nabestaanden braken daarentegen in tranen uit.