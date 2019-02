Spoor van ellende en anti-Joodse leuzen in Amsterdam

Onder meer het standbeeld De Dokwerker is beklad met geel-groene verf, de kleur van voetbalclub ADO. Ook staan op muren en tramhaltes teksten geschreven zoals ’JHK’, wat zou verwijzen naar ’Joden Hebben Kanker’. Ajax-fans worden vaak ’Joden’ genoemd en hebben die term zelf als geuzennaam geaccepteerd.

„We gaan proberen te achterhalen wie dit hebben gedaan”, zegt een woordvoerder van de politie tegen AT5. „De eventuele schoonmaakkosten kunnen op hen worden verhaald.”

De teksten komen voorafgaand aan de wedstrijd ADO - Ajax, die aanstaande zondag in Den Haag wordt gespeeld. De wedstrijd staat traditioneel onder hoogspanning en dit jaar is de lading nog groter omdat Ajax eerder een demonstratie in de hofstad aankondigde. De Ajax-fans zijn boos op burgemeester Krikke. Die verbood Ajax-fans in het stadion van ADO te zitten.

Op het Instagram-account van Awaydays worden verschillende foto’s van vernielingen gedeeld. Daarbij wordt aan de voetbalwedstrijd van dit weekend gerefereerd: ’Tot zondag joe’.

Op video’s in dezelfde Insta-post is te zien hoe Ajax-stickers op deuren worden bespoten en hoe het Haagse nummer 070 op viaducten wordt geklad. Ook is er te zien: ’Iedereen mag komen, niemand is welkom.’